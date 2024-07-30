YÖK ve YTB Arasında Uluslararası Değişim Burs Programı Protokolü İmzalandı

Yükseköğretimde Uluslararası Burs Desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, "Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bu protokol ile Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda en fazla iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı kapsamında, Türkiye'deki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasındaki ikili değişim anlaşmaları çerçevesinde burs desteği sunulacağı belirtildi. Burs programının amacı, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlamak ve küresel öğrenci hareketliliğinin artırılmasını desteklemek.

Aylık Burs ve Diğer İmkanlar

Burs programına dahil olan öğrencilere aylık nakdi destek, ulaşım ve konaklama gibi çeşitli hizmetler sunulacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve akademik hareketliliğin önemine değinerek, bu protokol ile lisansüstü eğitimde de değişim hareketliliğinin destekleneceğini ifade etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise, üniversitelerin yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla ikili anlaşmalar yaparak, gelecek değişim öğrencilerine burs sağlamalarının önünü açacaklarını belirtti. Eren, "Biz üniversitelerimizi finanse ediyor olacağız. Yükseköğretim Kurulu da bu teşvikleri sağlayacak," dedi. Protokol ile kısa süreli değişim programlarının daha fazla uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim almasını sağlayacağı öngörülüyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında “Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)” imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, törende konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında “Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)” imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, törende konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında “Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)” imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, törende konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında “Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)” imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, törende konuşma yaptı.