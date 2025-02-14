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YÖKDİL 2025 İçin Rekor Başvuru: 113 Bin 667 Aday Hazır

Pazar günü yapılacak YÖKDİL sınavına 113 bin 667 aday başvurdu. Sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:35
YÖKDİL 2025 İçin Rekor Başvuru: 113 Bin 667 Aday Hazır

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınava 113 bin 667 adayın başvurduğu bildirildi.

Sınav Detayları

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav KKTC’nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ve Türkiye’de 81 il ve 89 sınav merkezinde olacak şekilde, toplam 366 bina ve 4 bin 365 salonda yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaktır.

Sınavda Sorulacak Konular

Bu yıl ilki düzenlenecek 2025-YÖKDİL/1'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından ve Arapçada yalnızca sosyal bilimler alanından sorular yer alacaktır. Sınavda, adaylara 80 soruluk çoktan seçmeli bir test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek ve sınav saat 13.15

Engelli Adaylar ve Kimlik İşlemleri

Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecektir. Kimlik kartını kaybeden ya da kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00a kadar açık kalacaktır.

Sonuçların Açıklanması

Sınav sonuçları 18 Mart tarihinde duyurulacaktır. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, açıklamasında “Sınava 113 bin 667 aday katılacak” dedi ve toplam 16 bin 452 kişinin görev alacağını belirtti. Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına sınav ücreti muafiyeti sağlanmıştır; bu haktan 821 aday yararlanmıştır.

Prof. Dr. Ersoy, sınavda 321 engelli adayın da bulunacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.

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