YÖKDİL 2025 İçin Rekor Başvuru: 113 Bin 667 Aday Hazır

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınava 113 bin 667 adayın başvurduğu bildirildi.

Sınav Detayları

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınav KKTC’nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek ve Türkiye’de 81 il ve 89 sınav merkezinde olacak şekilde, toplam 366 bina ve 4 bin 365 salonda yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaktır.

Sınavda Sorulacak Konular