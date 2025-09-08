Yolanda Díaz: 'İspanya Büyükelçiliği Tel Aviv'den Çıkarılmalı' — Madrid'in İsrail Yaptırımları

Yolanda Díaz: "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı"

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz, koalisyon ortağı Sumar'dan yapılan açıklama sonrası Bluesky sosyal paylaşım platformu üzerinden güçlü bir çağrı yaptı.

Díaz mesajında şöyle dedi: "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor."

Hükümetin 9 maddelik yaptırım kararı

Başbakan Pedro Sanchez, Gazze'deki soykırım iddiaları nedeniyle İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım paketini ve silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesinin onaylandığını duyurmuştu.

Díaz, kararı desteklediklerini belirterek, "Bunun için hükümetteyiz. Geçen hafta bunu ortağımıza (koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ilettik. Ülkemiz, soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı." ifadelerini kullandı.

Díaz, Filistin'e verdikleri destek ve İsrail'e yaptırım uygulanması için hükümetlere baskı kuran sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun'un açıklamaları

Sumar ittifakından Kültür Bakanı Ernest Urtasun, devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte hükümetin yaptırım kararlarını "çok olumlu ve güçlü" bulduğunu söyledi.

Urtasun, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez'in geri çekilmesinin de yaptırım paketine dahil edilmesini istediklerini, ancak hükümetin büyük ortağının bunu kabul etmediğini kaydetti. Ayrıca İsrail'in Eurovision gibi uluslararası etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini savundu.

İsrail'in yanıtı

Başbakan Sanchez'in açıklamalarının ardından İsrail hükümeti, Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.