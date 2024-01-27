Yolcu minibüsünde doğum: İstanbul'da gerçekleşen olayda anne bebeğini minibüste kucağına aldı

Mizgin Güçlü (23) ve Murat Güçlü (31), 32 haftalık hamilelik kontrolü için evlerinden ayrıldılar. 1,5 yaşındaki çocuklarıyla birlikte Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmeyi planlayan çift, Yayla-Topkapı hattını kullanan Hakan Yücel yönetimindeki yolcu minibüsüne bindiler.

Mizgin Güçlü, Yayla Işıkları Durağı'nda sancılanmaya başladı. Murat Güçlü'nün ve yolcuların uyarısıyla sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru hızlandı. Minibüs çok geçmeden hastaneye ulaştı. Eşi, Mizgin Güçlü'yü minibüsten çıkarmak için sağlık personelinden sedye talep etti.

Mizgin Güçlü, minibüsten çıkamayacağını söyleyerek doğumun başladığını duyurdu. 32 haftalık hamile olan Mizgin Güçlü, sağlık personelinin desteğiyle minibüsün içinde bebeğini dünyaya getirdi. Prematüre doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Asmin adı verilen bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildiği, enfeksiyon kapmış olan annenin ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.





Mizgin Güçlü, ikinci çocuğunu minibüste doğurdu. Güçlü Ailesi, kızlarına Asmin ismini verdi. Mizgin Güçlü, '' Ben hastaydım, eşim de beni muayeneye götürüyordu. Sonra birden sancım tuttu. Sancım tutunca ben de ıkınmaya başladım. Önce suyum geldi, sonra bebek doğdu. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi. Minibüse bir tane bebeğimle bindim ama inerken iki bebeğimle indik.'' dedi.

Baba Murat Güçlü, minibüste doğum yapan eşinin yanında yaşadığı şok anlarını paylaştı. Minibüste hemşirenin olmasının şans olduğunu belirten Güçlü, doğumun başladığı belirtildiği andan sonra minibüste bulunanların yardımcı olmak için çabaladıklarını söyledi. Doğum anının hastane önüne denk geldiğini ifade eden baba Güçlü'nün yanı sıra Minibüs sürücüsü Hakan Yücel de olayın beklendik bir durum olduğu söyledi. Yücel, uçakta veya takside doğum olduğu haberlerinin olduğunu ancak minibüste bu durumun bir ilk olduğunu belirtti.