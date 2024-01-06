Yolcu otobüsü beton bariyere çarptı alev aldı: Gişelerdeki korkunç kazada 6 kişi yaralandı

Adana'da, otoyol gişesinin beton bariyerine çarpan yolcu otobüsü, yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, 6 yolcu yaralandı.

MERSİN TARSUS'TA OTOBÜS GİŞE BARİYERLERİNE ÇARPTI ALEV ALDI

TAG Otoyolu'nda, sürücüsü bilinmeyen yolcu otobüsü, direksiyon kontrolünü yitirerek Adana batı gişesinin beton bariyerine çarptı. Otobüsün motor kısmı yangın çıkardı. Sürücü, yangını fark ederek 18 yolcuyu otobüsten çıkardı.





MERSİN'DE YANAN OTOBÜSTE 6 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Sürücü dahil 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs tamamen yandı ve gişe hasar gördü.