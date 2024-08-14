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Yolcu Otobüsü Devrildi, 11 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 07:00
Yolcu Otobüsü Devrildi, 11 Kişi Yaralandı

Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Bodrum'dan Van'a gitmekte olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Acil Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, hızla olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu Otobüsü Devrildi, 11 Kişi Yaralandı

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