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Yolcu Treni Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu treni, hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:26
Yolcu Treni Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da Kaza: Yolcu Treni Traktöre Çarptı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, bir traktöre çarparak devrilmesine neden oldu.

Kazanın Detayları

Kaza, Üçlerkayası köyü Güvercinlik mevkiindeki hemzemin geçitte gerçekleşti. Z.Ç. (66) tarafından kullanılan 58 YC 966 plakalı traktör, trenin çarpması sonrası devrildi. Traktör sürücüsü Z.Ç., olayda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Durumun Ciddiyeti

Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralı sürücü İhsaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre, Z.Ç.'nin durumu stabil ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü...

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.

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