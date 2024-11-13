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Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi, Vietnam'dan Jüri Özel Ödülü ile Döndü

Faysal Soysal'ın 'Rahma' filmi, Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Sinema dünyasında önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:30
Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi, Vietnam'dan Jüri Özel Ödülü ile Döndü

Yönetmen Faysal Soysal'ın 'Rahma' Filmi, Ödül ile Dönüyor

Yönetmen Faysal Soysal'ın üçüncü uzun metraj film projesi 'Rahma', Vietnam'da düzenlenen festivalden ödül kazandı. Hanoi'de bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Hanoi Uluslararası Film Festivali'nde, film 'Jüri Özel Ödülü'ne layık bulundu.

Festivaldeki Rekabet

Festivalin geliştirme bölümü kapsamında Bangladeş, Malezya, Hindistan, Türkiye, Arjantin ve Vietnam'dan 8 proje yarıştı. Bir hafta süren etkinlikte, yönetmen Soysal iki gün konuk olarak ağırlandı ve 'Rahma' projesini tanıtmanın yanı sıra Türk sineması hakkında Vietnamlı sinemaseverlere bilgi sundu.

Faysal Soysal'ın Değerlendirmesi

Yönetmen Soysal, film projesinin ödüle değer görülmesinden duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Vietnam'da düzenlenen festivalde bulunmak benim için farklı bir deneyimdi. Festivallerin en güzel tarafı, farklı coğrafyalardan insanlarla bir araya gelmek ve onları sinema penceresinden tanımaktır. İki günlük konukluğum sırasında bölgenin sineması hakkında yakından fikir edinme fırsatım oldu. Hanoi Uluslararası Film Festivali'nin değerli jürisine projemi ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Festival yönetimi ve ekibini de başarılı organizasyonları için kutluyorum." dedi.

Önceki Başarıları ve Destekler

'Rahma' projesi, 2023 yılında TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme Platformu'ndan 'Ön Alım' ve Çanakkale'de düzenlenen Troya Proje Geliştirme Platformu'ndan 'En İyi Proje' ödüllerini aldı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir. Proje, yurt dışında Bulgaristan Kültür Bakanlığı Film Fonu'ndan da ortak yapım desteği almıştır.

Filmin Teması

Filmin konusu, "Anne sadece doğuran kişi midir, yoksa daha çok bağ kuran mıdır?" sorusunu sorgulamaktadır. Ayrıca, Balkon Film Yapım ve Ars Digital Yapım ortaklığında Avrupa'nın büyük fonlarından Euroimage'a başvuru için hazırlanılmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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