Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor

Nacer Khemir, Beyoğlu Sineması'nda Sinemaseverlerle Buluştu

Tunuslu yazar ve yönetmen Nacer Khemir, ab'Aziz filmiyle uluslararası festivallerden ödüller kazanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi. Sinema ve resim çalışmalarıyla tanınan Khemir, "Muhyiddin'i Aramak" belgeseli ve "Fısıldaşan Kumlar" filminin gösteriminin ardından, yönetmen Faysal Soysal ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte, kendisiyle sinema anlayışı ve yaşamına dair sorular paylaşıldı.

Sinemanın Anlamı ve Özgürlük Teması

Khemir, 6 yaşından 18 yaşına kadar yatılı okulda büyüdüğünü, bu deneyimlerin onun hayal gücünü ve rüya dünyasını şekillendirdiğini belirtti. Yatılı okuldaki hayatını "O zamanların yatılı okulları kışla gibiydi. İşte ben bu ortamda sinemayı tanıdım ve sevdim" sözleriyle tanımladı. Sinemanın kendisi için özgürlük ve dünyayı tanıma aracı olduğunu ifade ederek, "Sinemayı seyrederken ekran benim için okuldan kaçıp dünyaya açılmak gibi bir şey oldu. Sinema bana hem özgürlüğü hem de dünyayı sevdirdi," dedi.

Umut Veren Bir Sinema Anlayışı

Khemir, her zaman umut veren bir sinema yapmak istediğini vurgulayarak, "Benim sinemada yapmak istediğim, insanların sevdiği şeyi kendisinde bulması. Esas olarak çok şey kaybettim aslında. Bu acıyı ve ıstırabı dönüştürmeye çalışıyorum. Güzellik olan yerde sevgi vardır," dedi. Doğu dünyasında kuşaklar arasındaki iletişim sorunlarına da dikkat çeken Khemir, "Gelecek kuşakları kaybedeceğiz. Bu çok ciddi bir sorun. Doğu dünyasının görüntüye geçmesi için çalıştım," sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Güzellik Temalı Filmler ve Toplum Üzerine Düşünceler

Khemir, film yapımında estetik ve güzellik anlayışını ön planda tuttuğunu belirtti. "Batı dünyası, bizim mutsuzluklarımızı gördükçe kendini rahat hissediyor. Ama ben asla sefalet üzerine film yapmayacağım. Hep güzellik üzerine yapacağım," ifadeleriyle yaklaşımını açıkladı. Ayrıca, "Filmle dünyayı değiştirme iddiasında bulunmamak lazım. Eğer filmi seyreden insanda bir şey uyandırdıysanız, işte bu ödülünüzdür," diyerek sinemanın amacını özetledi.

Kendi Hayatında Yeti̇m Olma Duygusu

Kendisi de küçük yaşta yetim kalmış biri olduğunu belirten Khemir, "Ülkemden de toplumumdan da yetimim. Kendi hayatımdan da yetim olduğumu düşündüm," dedi. Ayrıca, eşiyle birlikte "Aşk" adında bir kitap üzerinde çalıştığını ve Arapçadaki aşk kelimeleri üzerine yazdıklarını anlattı. Bu kitabın İstanbul'da bir gün sergiye açılmasını umduğunu ifade etti.

Bab'Aziz filmiyle bir çok uluslararası festivalden ödül alan Tunuslu yazar ve yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi.

Bab'Aziz filmiyle bir çok uluslararası festivalden ödül alan Tunuslu yazar ve yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen etkinlikte sinemaseverlerle bir araya geldi.