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Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

Semih Kaplanoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Sinema Atölyesi'nde sinema dünyası üzerine düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:40
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu

Semih Kaplanoğlu, Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Kendi Deneyimlerini Paylaştı

Ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Sinema Atölyesi'ne konuk olarak katıldı. Etkinlikte, sinema sanatı üzerine kişisel deneyimlerini ve görüşlerini aktaran Kaplanoğlu, sinemanın toplumsal bir araç olduğuna vurgu yaptı.

Kaplanoğlu’ndan Sinema ve Toplum Arasındaki Bağ

Yönetmen, sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal değişim ve farkındalık yaratma potansiyeline sahip bir alan olduğunu belirtti. Katılımcılara, kendi projeleri ve sinema anlayışı hakkında bilgiler veren Kaplanoğlu, izleyicinin duygu dünyasındaki zenginliği keşfetmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonrası katılımcılar, Kaplanoğlu ile fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu ve katılımcılar için zengin bir deneyim oluşturdu.

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin onbirinci etkinliği, "Yönetmen Semih Kaplanoğlu...

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin onbirinci etkinliği, "Yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi" temasıyla AAtölye'de düzenlendi. AA Akademi koordinasyonunda, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, yönetmen Semih Kaplanoğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin onbirinci etkinliği, "Yönetmen Semih Kaplanoğlu...

Anadolu Ajansının (AA) Sinema Atölyesi serisinin onbirinci etkinliği, "Yönetmen Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi" temasıyla AAtölye'de düzenlendi. AA Akademi koordinasyonunda, AA Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Barışkan Ünal'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, yönetmen Semih Kaplanoğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

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