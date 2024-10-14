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Yönetmen ve Yazar Dr. Sadık Battal Hayatını Kaybetti

Ünlü yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, 61 yaşında kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:09
Yönetmen ve Yazar Dr. Sadık Battal Hayatını Kaybetti

Dr. Sadık Battal'ın Vefatı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Rahatsızlık ve Hastaneye Kaldırılma Süreci

İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alınan Battal, kalp krizi geçirdikten sonra hayata gözlerini yumdu.

Eğitim ve Kariyer Geçmişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Battal, 2003 yılında aynı üniversiteden doktorasını aldı.

Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nde de akademik kariyerine devam etti.

Yazarlık ve Yönetmenlik Kariyeri

2006 yılında Vadi Yayınları'ndan yayımlanan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabıyla tanınan Battal, "Yavuz Turgul'un Dünyası" belgeseliyle birçok festivale katıldı.

Ülke TV'de hazırlayıp sunduğu "Tahta Köprü" programı ile geniş kitlelerce tanındı. Dr. Sadık Battal’ın kaybı, sanat ve akademi camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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