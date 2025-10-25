Yönter: Terörsüz Türkiye hedefine Cumhur İttifakı ile kararlıyız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Maltepe ve Sancaktepe ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunması, terörle mücadele ve Cumhur İttifakı'nın rolüne ilişkin mesajlar verdi.

Maltepe İlçe Başkanlığı toplantısında birlik vurgusu

Maltepe İlçe Başkanlığındaki toplantıda Yönter, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. MHP olarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, dayanışmasına, bekasına ve güvenliğine hizmet ettiklerini dile getiren Yönter, "Bunu onurlu mücadelemizin tacı olarak görüyor, vazgeçmeyeceğimizi, ödün vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Taviz asla yok. Biz her kalbe girmeye talibiz, komşumuzu, dava arkadaşlarımızı, anamızı ve babamızı unutmayacağız. Biz büyük bir aile olduğumuzu ve Türk milleti olduğumuzu unutmayacağız." dedi.

Yönter, Terörsüz Türkiyenin birlik ve beraberlikle perçinlenmiş Türkiye olduğunu ve Cumhur İttifakı olarak bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için MHP ve Cumhur İttifakı önemlidir. Bu kutlu geleceğin iki mimarı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Terörsüz Türkiye, bu kutlu geleceğin inşasında ulaşılması gereken, son yüzyılın en önemli hamlelerinden bir tanesidir. Terörsüz Türkiye, huzurlu ve güvenli Türkiye'dir. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesini, güçlenmesini, gelişmesini, zenginleşmesini, doğudan batıya, kuzeyden güneye ayağa kalkmasını kendisine misyon edinmiş Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak inşallah mukadder olacaktır, bunu başaracağız."

Rahatsızlık yaratan odaklara uyarı

Yönter, Terörsüz Türkiyeden rahatsız olanların bu hedefin gerçekleşmemesi için farklı gündemler oluşturmaya çalıştığını belirterek buna izin verilmeyeceğini vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörsüz Türkiye'den kimlerin rahatsız olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ben az söyledim, siz çok anlayın. Süreci sulandırmak ve sabote etmek maksadıyla barış, huzur ve kardeşlik sözlerini duyunca sırtı kabarmış kediye dönenler ortalığa çıktı birden. Hakikaten barıştan rahatsızlar. Türk-Kürt kardeşliğini çekemiyorlar. Türk-Kürt kardeşliği hakikaten de ezeli bir kardeşliktir. Türk ve Kürt beraber ve birlikte, bu aziz vatanı düşmandan, mukaddesatımızı da zalimlerden, kafirden korumuş iki ezeli kardeştir. Biz kimin bozguncu olduğunu görüyoruz. Kimlerin taşeronluk yaptığının farkındayız. Kimin kime hizmet ettiği aleni bir şekilde ortada. Bunun saklanacak, gizlenecek, örtülecek bir tarafı yok. Birileri, Türkiye'nin altını oymak, geleceğini karartmak için adeta pusuya yatmışlar. Fırsat kolluyorlar, zaman yokluyorlar. Bunlara izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Büyük Türkiye'yi sonuna kadar savunacağız."

Yönter, MHP ve Cumhur İttifakı'nın geleceği doğru okuyup analiz ederek yarınları inşa etmeye devam edeceğini, vizyonlarının "önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması" olduğunu ve bu hedefin mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.

Sancaktepe ziyareti ve ev toplantıları

Yönter, Maltepe ziyaretinin ardından ev ziyaretlerinde bulundu ve daha sonra Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında partinin birlik, güvenlik ve terörle mücadele mesajları tekrarlandı.

