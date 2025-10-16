Yönter: 'Terörsüz Türkiye' İçin Ümraniye ve Ataşehir'te Saha Seferberliği

Ümraniye ziyareti: Saha çalışmaları ve ev ziyaretleri vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Ümraniye ilçe başkanlığındaki toplantıda, Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye hedefine odaklandıklarını belirtti. Yönter, "Cumhur İttifakı olarak Terörsüz Türkiye konusunda, terörü hayatımızdan çıkarıp atacağız. Anlamsız ve içi boş sloganlarla geçirilecek vaktimiz yok. Maksimalist taleplere yer ve ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

İlçeleri mahalle mahalle gezeceklerini, ev ziyaretleri gerçekleştireceklerini söyleyen Yönter, "Terörsüz Türkiye Hedefi Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" adı altında "Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik" temasıyla başlattıkları toplantılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Yönter, saha çalışmalarını şu sözlerle özetledi: "Terörsüz Türkiye hedefimizi bu saha çalışmalarımızla hem pekiştireceğiz hem de çıta yükseltmiş olacağız. Çalmadık kapı bırakmayalım. Önümüz risklerle dolu. Müslümana karamsarlık ve kötümserlik haramdır. Biz karamsar olmayız. Biz gelecekten umutluyuz. Gelecek nesillere huzurlu, güvenli bir Türkiye'yi emanet etmek istiyoruz."

Hedef: Bölgesel barış ve kardeşlik iklimi

Yönter, "Terörsüz Türkiye" ile yeni yüzyılda Türklerin dünya sahnesinde etkili bir rol üstleneceğini savunarak, "Biz bu ülkenin kardeşlik iklimiyle, barış ortamıyla, huzur atmosferiyle ihata edilmesini istiyoruz. Sadece ülkemizle ilgili değil bu beklentimiz. Aynı zamanda bu arzumuz ve amacımız bölgemizle ilgili. Huzurlu Türkiye, huzurlu bölge demek. Huzurlu bölge, huzurlu Türkiye demek. Biz terörsüz Türkiye'yi istediğimiz gibi, terörsüz bir Orta Doğu istiyoruz. Mazlumların kanı akmasın istiyoruz." dedi.

Türk milletini daha huzurlu, güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşımayı "boynumuzun borcu" olarak nitelendiren Yönter, bu görevin liderlerinin Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı: "Bunu başaracağız."

Güven ve kararlılık mesajı

Yönter, terörle mücadelede kararlılık mesajını şu ifadelerle sürdürdü: "Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye konusunda, terörü hayatımızdan çıkarıp atacağız. Anlamsız ve içi boş sloganlarla geçirilecek vaktimiz yok. Maksimalist taleplere yer ve ihtiyaç yok. Cumhur İttifakı ve devlet olarak, millet olarak pazarlığını aklımızdan geçireceğimiz hiçbir şey yok ve olamaz. Al-ver süreci diye bir şey söz konusu olamaz."

11 Temmuz ve Süleymaniye vurgusuna değinen Yönter, "PKK terör örgütü diye bir şey kalmamıştır. 11 Temmuz'da bir grup terörist Süleymaniye kentinde silahlarını sembolik de olsa yakmıştır. Bunun arkası gelmelidir. Devam etmelidir." dedi.

27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yerine getirilmesini beklediklerini belirten Yönter, "Aynı gereğini Suriye Arap Cumhuriyeti'nde SDG yani YPG/PYD'nin de yerine getirmesini derhal bekliyoruz. Suriye'nin barışı, iç barışı, toplumsal huzuru, siyasi istikrarı Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Terörü, huzuru, gerçekçi bir barışı kimin isteyip istemeyeceği çok yakın bir zamanda, turnusol kağıdı gibi ortaya çıkacak. Biz her adımımızda her sözümüzde samimiyiz."

Yönter, toplumun farklı din ve kimlik kesimleri arasındaki dayanışmayı vurgulayarak, "Türk'le Kürt arasına hiçbir hainin giremeyeceğine inanıyoruz. Biz Alevi'yle Sünni'yi hiç kimsenin bölemeyeceğine kamplaştıramayacağına inanıyoruz. Hem Alevi'yiz hem Sünni'yiz. Türk'ü sevmeyen Kürt olmaz, Kürt'ü sevmeyen Türk olmaz. Biz beraber Türk milletiyiz. Bölücü terör örgütünün örgütsel varlığı bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de mahalle çalışması: 17 mahalle, 17 hedef

Yönter, daha sonra katıldığı Ataşehir ilçe başkanlığındaki toplantıda ilçe teşkilatlarını övdü ve saha çalışmasının önemini vurguladı. "Ataşehir'de 17 mahallemiz var. 17 mahallemizin 17'sine de gideceğiz. Sokak sokak, ev ev, gücümüzün yettiği kadarıyla, canımızı dişimize takarak adeta ışık hızıyla çalışacağız." dedi.

Herkesi kucaklama mesajı veren Yönter, "Herkesi seveceğiz, kimseyi ayırmayacağız, ayrı görmeyeceğiz. Kimseyi dilinden, dininden, kökeninden, meşrebinden, mezhebinden, yöresinden dolayı tefrik etmeyeceğiz. Bilakis herkesi bir bütün içinde toplayacağız. O bütünün adı bellidir, büyük Türk milletidir. O bütünün siyasi ve hukuki teşkilatlanması Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. 29 Ekim 1923 ruhuyla, yeni yüzyılı kucaklayıp kavrayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Hiç kimseyi inanç kategorisinde dışlamayacağız. 'Bu vatan, bayrak, devlet benim, bu millete mensubiyetten onur duyarım.' diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."

Konuşmasının ardından Yönter, planlanan ev ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere ilçe başkanlığından ayrıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter (ortada), partisinin Ümraniye ve Ataşehir ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere seslendi.