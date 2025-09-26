Yoon Suk Yeol Sıkıyönetim Davasında Tüm Suçlamaları Reddetti

Eski Başkan Yoon Suk Yeol, Seul'deki duruşmada sıkıyönetim davasındaki tüm suçlamaları reddetti; hukuk ekibi iddiaları 'siyasi motivasyon' olarak niteledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:55
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yargılandığı sıkıyönetim davasının bugünkü duruşmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetti, Yonhap ajansının haberine göre.

Temmuzda yeniden tutuklanmasından bu yana duruşmalara katılmayı reddeden Yoon, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı.

Duruşma ve tutuklu görünümü

Sabah saatlerinde Seul Tutukevi'nden Seul Merkez Bölge Mahkemesi'ne gelen Yoon'un takım elbise giydiği ve göğsünde "3617" tutuklu numarası bulunduğu dikkati çekti.

Yoon'un hukuk ekibi, müvekkillerinin sıkıyönetimi olağanüstü bir durumda ilan ettiğini ve Ulusal Meclis'in bunu kaldırma yönündeki oylamasının ardından kararı geri çektiğini savunarak, tüm suçlamaları reddetti.

Hukuk ekibi, özel savcı Cho Eun-suk ve ekibinin, Yoon'u hukuka değil, "siyasi motivasyonlara" dayanarak suçladığını söyledi.

Sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti; ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başladı.

