Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Küre Köylüleri, Geleneksel Şifalı Pilavı Hazırlıyor

Küre köyünde, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında yarın 100 binden fazla kişiye ikram edilmesi planlanan özel pilav pişirilmeye başlandı. Hazırlıklar, dualarla başlıyor ve şenlik kapsamında uzun süredir devam eden geleneğin bir parçası olarak sürdürülüyor.

4 Ton Bulgur, 2 Ton Et ve Dağıtım Hazırlıkları

Şenliğe katılacaklara sunulacak pilav için toplamda yaklaşık 4 ton bulgur, 2 ton et, 300 kilogram nohut ve 1 ton yağ kullanılacak. Bu yıl, hazırlıklar sabaha kadar devam ediyor ve 150-160 kazanda pilav pişiriliyor.

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan'ın Açıklamaları

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, "Pilavı pişirmeye köy imamımızın duasıyla başlıyoruz. Bu yıl itibarıyla 32 yıldır şifalı pilav pişiriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla çalışmalara destek veriliyor," dedi. Seylan, Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyaret edenlere de ikramda bulunacaklarını belirtti.

Geçmişten günümüze uzanan bu geleneği yaşatmanın kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade eden muhtar, Köy halkının katılımı ile hazırlanan bu pilavın, geçmişten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını da pekiştirdiğini vurguladı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor. İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor. İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor. İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor. İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.