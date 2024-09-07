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Yörük Şenlikleri'nde Gelenek ve Kültür Coşkusu

Söğüt'teki Yörük Şenlikleri, yerli ve yabancı katılımcılarla kültürel zenginlikleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 14:25
Yörük Şenlikleri'nde Gelenek ve Kültür Coşkusu

Söğüt'teki Yörük Şenlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörüklerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İlçenin Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törenle Yörükler karşılandı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, kültürel mirası yaşatan Yörüklerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vali Aygöl, "Osmanlı'nın temellerinin atıldığı bu topraklarda, hoşgörü, ahlak ve erdemi yaymanın önemine vurgu yaptı."

Osmanlı'nın İzinde

Ertuğrul Gazi'nin tarihi önemine de değinen Aygöl, "Söğüt, Türk'ün töresini ve İslam'ın değerlerini yaşayarak tanıtan bir yer. Yörük kültürü, Osmanlı'nın medeni birikimini şekillendirmiştir," dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise birlik ve beraberliğin önemli bir zenginlik olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler ve Katılım

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Osmanlı'nın adalet anlayışını vurgularken, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise ilçenin tarihi mirasına dikkat çekti.

Etkinlikler çerçevesinde Yörük grupları halk oyunları sergileyerek oraya katılan misafirlere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi ve burada dua edildi. Törene, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Şenlikler, karakucak güreş müsabakaları, Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası, atlı cirit ve okçuluk gibi etkinliklerle devam etti. Ayrıca Haluk Levent konseri ve Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun performansıyla etkinlikler sona erecek.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Hükümet Konağı önünde karşılanan Yörükler, kortej halinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüdü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri...

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri sürüyor. Hükümet Konağı önünden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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