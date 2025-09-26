Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi Koleksiyonu TÜYEK'e bağışlandı

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne teslim edildi

Mehmetoğlu Ahmet Özdemir Vakfı tarafından mutasavvıf Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'nin kitap koleksiyonu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK)'e bağışlandı.

TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, Gümüşhanevi Dergahı şeyhlerinden Ahmed Fevzi Efendi'nin 137'si yazma, 1264'ü nadir matbu eserden oluşan 1418 kitaplık koleksiyon, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Koleksiyonun dijitalleştirme ve katalog çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve eserlerin www.yek.gov.tr adresinden erişime açılacağı bildirildi.

TÜYEK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Müderris, muhaddis ve mutasavvıf Yörükzade Ahmed Fevzi Efendi'yi rahmetle anıyor, bağış için Mehmetoğlu Ahmet Özdemir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Özdemir'e şükranlarımızı sunuyoruz. Koleksiyonun TÜYEK'e bağışlanmasına öncülük eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz.'