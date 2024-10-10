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Yosun Bazlı Tarım Örtüleri, Plastiğe Sürdürülebilir Bir Alternatif Oluyor

Yosunlardan üretilen doğal tarım örtüleri, plastik kullanımı yerine çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:06
Yosun Bazlı Tarım Örtüleri, Plastiğe Sürdürülebilir Bir Alternatif Oluyor

Yosunlardan Geliştirilen Ham Maddeler İle Çevre Dostu Tarım Örtüleri

Yosun bazlı tarım örtüleri, doğada çözünebilen yapıları ile plastik tarım örtülerine çevre dostu bir alternatif sunuyor. Biyomühendis Eylü Er, bu alandaki yenilikleri ve sürdürülebilirlik hedeflerini paylaşıyor.

Plastiklerin Zararları ve Yosunların Avantajları

Tarımda plastik örtü kullanımı, toprak ve su kirliliğine yol açarak mikroplastiklerin yayılmasına sebep olmaktadır. Dünya genelinde büyük miktarda plastik tüketilirken, bu durum çevre sağlığını tehdit etmektedir. Eylü Er, bu konuda; "Plastikler, tarımda yağıştan koruma ve nem dengesi sağlama amacıyla kullanılır, ancak hasat sonunda geri dönüşümü mümkün olmadığından atık olarak kalırlar," dedi.

Yosun Bazlı Çözüm

Palgae şirketinin geliştirdiği yosun bazlı tarım örtüleri, toprakta biyolojik olarak parçalanabiliyor ve toprağa organik madde ve mineraller kazandırıyor. Eylü Er, ham maddelerinin %60'ının yosun olduğunu belirterek, %80'i organik ve biyolojik içerik taşıdığını ifade etti. "Bu kadar yüksek organik içerik ile dayanıklılık nasıl sağlanıyor?" sorusuna sıkça muhatap olduklarını dile getirdi.

Çevresel Faydaları ve Sürdürülebilirlik

Er, geliştirdikleri biyoplastik ham maddenin her 3 kilogramının 1,5 kilogram karbondioksit emisyonunu önlediğini belirterek, sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sunduklarını ifade etti.

Maliyet ve Gelecek Beklentileri

Yosun bazlı tarım örtüleri başlangıçta daha pahalı olsa da, seri üretime geçildiğinde maliyetlerin düşeceği öngörülüyor. Eylü Er, "Tarımda kullandığımız örtülerin biyobozunur ve yosun bazlı hale geçirilmesi gerekiyor" diyerek gelecek hedeflerini vurguladı.

Sonuç olarak, geliştirilen yosun bazlı tarım örtüleri, hem çevrese duyarlı bir alternatif sunuyor hem de plastik kullanımını azaltarak tarımda sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

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