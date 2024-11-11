Yozgat Aydıncık'ta Apartman Çatısında Yangın: İtfaiye 3 Saatte Söndürdü

Yangın Aydıncık'taki 4 Katlı Apartmanın Çatısında Çıktı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Yenimahalle'de bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Olayın fark edilmesinin ardından, hemen polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Aydıncık ve Çekerek belediyelerine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile yangını söndürmeyi başardı. Ancak, yangın sonucunda apartmanın çatısının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.