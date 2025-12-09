Yozgat Çekerek’te Boşanma Aşamasındaki Eşi Bıçaklandı

Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyünde meydana gelen olayda, Y.B., boşanma aşamasında olduğu eşi A.B.'yi görmek için kayınbabasının evine gitti.

İddiaya göre Y.B., evin çevresinde dolaşıp kapıları yumrukladı; kapı açılmayınca balkondan içeri girdi. Kaçmaya çalışan A.B.'yi kovalayan Y.B., üzerinde bulunan bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı. Olay sırasında kayınpederi Y.K. de yaralandı.

Yaşanan bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaralıları Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Y.B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

