Yozgat'ın Çekerek İlçesinde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Yozgat'ın Çekerek İlçesinde Orman Yangını

Yozgat'ın Çekerek ilçesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahele çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine İsaklı köyü yakınlarında meşe ağaçlarıyla kaplı alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yangına İlk Müdahale

Yangın ihbarı üzerine, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden gelen itfaiye ekipleri, hızlıca olay yerine intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Gelişmeler Bekleniyor

Bölgedeki yangın durumu ve müdahale çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılmaya devam edecek. Yangınla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.