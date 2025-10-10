Yozgat Saraykent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kamberli köyü yolunda iki otomobil çarpıştı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, Kamberli köyü yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kazada, Hacı İbrahim Eser idaresindeki araç ile N.A. yönetimindeki aracın çarpıştığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede Hacı İbrahim Eser yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü N.A. ile araçta bulunan S.A., tedavi için Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

