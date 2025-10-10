Yozgat Saraykent'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Kamberli köyü yolunda iki otomobil çarpıştı: Hacı İbrahim Eser öldü, N.A. ile S.A. yaralandı. Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:45
Yozgat Saraykent'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat Saraykent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kamberli köyü yolunda iki otomobil çarpıştı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, Kamberli köyü yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kazada, Hacı İbrahim Eser idaresindeki araç ile N.A. yönetimindeki aracın çarpıştığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede Hacı İbrahim Eser yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü N.A. ile araçta bulunan S.A., tedavi için Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
3
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest
4
Osmaniye Kadirli'de İmamlar 'Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle' Konseri Verdi
5
Iğdır'da 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' gerçekleştirildi
6
Tokat Erbaa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
7
Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi