Yozgat Şefaatli'de Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki Karanlıkdere mevkisinde yaralı bulunan tilki, Jandarma ekipleri tarafından tespit edilip Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:15
Jandarma ekipleri Karanlıkdere'de buldu, Doğa Koruma'ya teslim edildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yaralı halde bulunan bir tilki, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından tespit edildi.

Tilfi, devriye görevi sırasında Karanlıkdere mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri, hayvanın tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tilki, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

