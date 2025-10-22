Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Olayın ayrıntıları

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay, Hanbaşı Mahallesinde meydana geldi.

Kavga sırasında çıkan arbedede Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T. K. bıçakla yaralandı.

Sağlık müdahalesi ve son durum

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Cesur Arslan ve Kenan Kızıl hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.Y. ve T. K. ise tedavi için Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

