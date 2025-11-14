Yozgat Sorgun'da Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı — Çocukların İlgi Odağı

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Yaycılar köyünde bulunan yaralı kızıl şahin, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alındı; çocuklara ekolojik bilgilendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:06
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Yaycılar köyü baraj kenarında bulunan yaralı kızıl şahin, köy sakinleri tarafından fark edildi. Kuş, köy muhtarına teslim edildi ve yetkililere bildirildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi müdahalesi

Kısa sürede olay yerine gelen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan kızıl şahin, bölgedeki vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

HAYDİ ekipleri, köydeki vatandaşlara ve çocuklara hayvanların ekolojik dengedeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte hayvan sevgisi ve hayvanlara sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

Tedavi ve koruma süreci

Kızıl şahin, gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, kuşun sağlık durumunun takip edileceğini bildirdi.

Olay, bölge halkının doğa ve vahşi yaşam konusundaki duyarlılığını ortaya koyarken, çocukların doğa eğitimi açısından da dikkat çekici bir fırsat oldu.

