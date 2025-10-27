Yozgat'ta 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği başladı

Yozgat'ta 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Halk Dansları Şenliği başladı; Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Gagavuzya ve Türkiye'den ekipler katıldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:50
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen şenlik sokaklarda ve meydanda coşku yarattı

Yozgat Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Yozgat Halk Dansları Şenliği başladı. Etkinlik, kente gelen yabancı ve yerli folklor ekiplerinin kortejiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kente gelen folklor ekipleri; Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Gagavuzya ile Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcılar, ellerinde ülkelerine ait bayraklar ve pankartlarla otogardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriler ilgiyle izlendi, yetkililer teşekkür ve davetlerini iletti

Kortejin ardından ekiplerin meydanda sunduğu ülkelerine özgü folklor gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kente gelen ekiplere Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan teşekkür etti; ayrıca vatandaşları Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bu tür kültür ve sanat faaliyetlerinin Yozgat'a olumlu katkı sağlayacağını belirterek, etkinliği önümüzdeki yıllarda daha da çeşitlendirerek sürdüreceklerini söyledi. Arslan, bu çalışmalarla Türkiye'de ve yurt dışında Yozgat'ı olumlu bir algıyla tanıtmak istediklerini ifade etti.

Şenlik ve kutlamalar 29 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yozgat Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Yozgat Halk Dansları Şenliği başladı. Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Gagavuzya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen folklor ekipleri, il protokolü ve vatandaşlar ellerinde ülkelerine ait bayraklar ve pankartlarla otogardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

