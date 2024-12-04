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Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu

Yozgat'ta 133 din görevlisi, 8 ay süren eğitim programını tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:03
Yozgat'ta 133 Din Görevlisi Mezun Oldu

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde Mezuniyet Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak mezun oldu.

Vali Özkan'dan Öğrencilere Tebrik

Merkezde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerini tebrik etti. Özkan, mezunlara, "Göreve başladığınızda bir elinizde Kur'an-ı Kerim, bir elinizde al bayrağımız olacak. Sizler ilminizle, irfanınızla, sevdanızla gittiğiniz illerde, ilçelerde ve köylerde birer meşale olacaksınız. Zaman zaman zorluklarla karşılaşabileceksiniz, ancak sizler edinmiş olduğunuz eğitimle doğru yolda ilerleyeceksiniz" şeklinde önemli mesajlar verdi.

Meslek Öncesi Eğitimin Önemi

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Kırıkkale ve Erzincan’ın da dahil olduğu 22 dini ihtisas merkezinde din görevlilerine eğitim verileceğini belirterek, meslek öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Bozkurt, "Mesleki eğitim her alanda önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığında da siz değerli hocalarımızın eğitimi, diğer meslekler kadar kıymetlidir" dedi.

Tören Eğlenceli Anlarla Devam Etti

Mezuniyet töreni, Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç’un açıklamaları ile devam etti. Erkoç, "Buradan 133 din görevlisi mezun oldu" diyerek gururunu paylaştı. Tören, din görevlileri korosunun sunduğu ilahi dinletisiyle devam etti ve ödül töreni ile sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133...

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu. Tören sonrası adaylar protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133...

Diyanet İşleri Başkanlığı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 133 din görevlisi adayı, 8 ay süren eğitimi tamamlayıp mezun oldu. Tören sonrası adaylar protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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