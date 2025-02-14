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Yozgat'ta 17 Suçlu Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yozgat'ta Şefaatli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ve silah bulunuldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:45
Yozgat'ta 17 Suçlu Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Yozgat'ta Suçlulara Geçit Yok!

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Operasyon Detayları

Jandarma, aranan şüphelilere yönelik titiz bir çalışma başlattı ve belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde bu şüphelilere ulaşıldı. Yapılan baskınlarda, 40,3 gram esrar, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca gibi yasadışı maddeler ele geçirildi.

Gözaltı ve Yargılama Süreci

Yapılan operasyon sonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yozgat'ta yürütülen bu mücadele, yerel halkın güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin...

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 40,3 gram esrar, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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