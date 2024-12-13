Yozgat'ta 34 Yaş Üstü 225 Kadın Üniversite Hayaline Kavuştu

Yozgat'ta Kadınların Üniversite Hayali Gerçek Oluyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı", üniversiteye gidememiş kadınların eğitim hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Yozgat'ta 2023 yılı itibarıyla bu kontenjan sayesinde 225 kadın üniversite hayatına merhaba dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 34 Yaş Üstü Kadınların Başarısı

1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını doldurmuş kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına yönelik programlarında ayrılan kontenjan kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi, 2023'te 118, bu yıl ise 107 kadın öğrenci kabul etti. Yaşça küçük öğrencilerle birlikte eğitim alan bu kadınlar, üniversite olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyor.

Öğrencilerden Yasemin Doğru'nun Deneyimleri

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Yasemin Doğru (47), uzun bir aradan sonra gençlerin arasında öğrenme heyecanı yaşadığını belirtti. Ön lisans mezunu olarak Bozok Üniversitesi Basın ve Yayın Biriminde görev yapan Doğru, "Bu kontenjan, kadınlara sunulan kaçırılmayacak bir fırsattı. Yeniden eğitime başlamamızın gençlerin gayretini artıracağını düşünüyorum" dedi.

Meral Ünal: "Üniversite Ortamı Çok Keyifli"

Aynı bölümdeki bir diğer öğrenci Meral Ünal (47) ise, YÖK’ün sağlayarak kontenjandan yararlanarak üniversite yaşamına adım attığını ifade etti. "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı, gençliğimizi yaşamak için bir fırsat oldu" diyen Ünal, üniversite ortamında olmak ve gençlerle birlikte eğitim almanın keyif verici olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar: "Bu Çok Gurur Verici"

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 2023'ten itibaren ardından 118 ve 107 kadının YÖK tarafından tanınan kontenjandan yararlanarak üniversiteye yerleştiğini açıkladı. Yaşar, kadınların üniversiteye gidebilmesinin toplumsal anlamda çok büyük katkılar sağladığını vurgulayarak, "Okumanın yaşının olmadığını herkes biliyor. Bozok Üniversitesi'nde 34 yaş üzeri kadın öğrenci sayısının artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için geçen yıl hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ile Yozgat'ta 225 kadın üniversite hayaline kavuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlar için geçen yıl hayata geçirilen "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ile Yozgat'ta 225 kadın üniversite hayaline kavuştu.