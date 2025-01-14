Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne Tutuklandı

Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne M.S. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:25
Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne Tutuklandı

Yozgat'ta Şok Edici Olay

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne M.S. (34) tutuklandı. Olay, 11 Ocak'ta gerçekleşti.

Ölüm İtirafı ve Tutuklama

İlçede yaşayan M.S., eski eşinden olan oğlu E.Ç.'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi. Ancak, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar vermesi üzerine olayın derinlemesine soruşturulmasına başlandı. Yapılan sorgularda, M.S.'nin oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürdüğünü ve cesedini ilçedeki çöplüğe attığını itiraf ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Arama Çalışmaları

Olayın ardından emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ancak yapılan aramalar sonucunda ceset bulunamayınca bu faaliyetlere son verildi.

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