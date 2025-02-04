Yozgat'ta 56 Tarihi Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi!

Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonla, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde A.K.'nin tarihi eser bulundurduğuna dair elde edilen bilgi doğrultusunda harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, üst araması sırasında tarihi eser niteliği taşıyan eserler bulundu. Ele geçirilen eşyalar arasında 56 sikke ve 4 obje yer aldı.
Şüphelinin, jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi.