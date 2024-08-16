Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı Sonrası Kayıp

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 14 yaşındaki F.Ü., bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca, bu olayda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Olayın detaylarına göre, Z.Y. (17), Salih Paşa Camisi önünde sohbet ettiği F.Ü. ve E.G.yi nedensiz bir şekilde bıçakla saldırdı. Şüpheli, olaya müdahale eden M.L. (61) isimli bir kişiyi de yaralayarak kaçmayı başardı.

Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.Ü., hemen müdahale edilmesine rağmen, durumunun kritik olması sebebiyle Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adli Süreç Devam Ediyor

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze Töreni

Yaşamını yitiren F.Ü.'nün cenazesi, Gedikhasanlı köyü mezarlığı'na defnedildi. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü ve endişeye yol açtı.