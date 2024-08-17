Yozgat'ta Bıçaklı Saldırı: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yozgat'tan Sorgun'daki Bıçaklı Saldırıya İlişkin Açıklama

Yozgat Valiliği, Sorgun ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Olayın Gelişimi

Valiliğin sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, 15 Ağustos akşamı 21:10 sıralarında yaşanan olayda, düğün etkinliği sırasında alkol etkisinde olan Z.E.Y. isimli bir çocuk, aralarında çıkan tartışma sonrasında bir kişiyi bıçakla yaraladığını, ardından kaçtığını belirtti.

Olay Yerindeki Müdahale

İhbar üzerine olay yerine derhal emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin ilk yaralamadan kısa bir süre sonra cadde üzerinde karşılaştığı iki çocukla iletişim kurduktan sonra onları da yaralayıp kaçtığı tespit edilmiştir. Şüpheli, kısa bir süre içinde saklandığı yerde suç aletiyle birlikte yakalanmış ve yasal işlemler için Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.

Hayatını Kaybeden Çocuk

Ne yazık ki, yaralanan çocuklardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir. Olayda biri çocuk olan iki vatandaşın durumu ise hayati tehlike arz etmemektedir.

Adli Soruşturma

Olayla ilgili olarak başlatılan adli soruşturmanın titizlikle devam ettiği ve konunun dikkatle takip edildiği vurgulanmıştır.