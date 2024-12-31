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Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:10
Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta Terörle Mücadele Operasyonu

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Irak uyruklu A.H.B.A. ve S.Y.A.A. yakalandı. Terörle mücadele ekiplerinin belirlediği adreslere yapılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması sağlandı.

Adalet Süreci Başladı

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Bu tür operasyonların, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdiği belirtildi.

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