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Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:18
Yozgat'ta DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

Yozgat'ta DEAŞ'a Yönelik Operasyon

Yozgat'ta düzenlenen bir operasyonla, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen 3 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nün Mücadelesi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, terör suçları ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, DEAŞ örgütü içinde yönetici ve üye olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şahsı hedef aldı.

Özel Harekat Desteği

Yapılan operasyonda, özel harekat polislerinin de yer aldığı geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyon sonucunda şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemler Devam Ediyor

Zanlıların, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına...

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

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