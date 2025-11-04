Yozgat'ta Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) Açıldı

Gençlere dijital eğitim, erişim ve yenilikçi fırsatlar sunacak merkez hizmete girdi

Yozgat Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Dijital Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı.

Merkez, gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi, teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmayı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Katılımcılar, merkezin sunduğu imkanları yerinde inceleyerek dijital eğitim birimleri hakkında bilgi aldı.

Yozgat DİGEM, Türkiye genelinde kurulan 45 merkezden biri olarak; gençleri geleceğin dijital becerileriyle donatmayı, gençlerin fırsatlara eşit erişimini sağlamayı ve yerel ekonomiyi dijitalleşme yoluyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, açılışta merkezin gençlerin çağın gerektirdiği dijital yetkinlikleri kazanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve projenin gençler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinin ardından program sona erdi.

Açılış törenine; Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, UNDP Türkiye temsilcileri, TBB yetkilileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

