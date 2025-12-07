Yozgat'ta Doğal An: Coşkun Uzun Kazankaya'da Dağ Keçisini Elleriyle Besledi

Yozgat Aydıncık'ta Coşkun Uzun, Kazankaya Kanyonu'nda yanına gelen dağ keçisini eliyle besledi; anlar arkadaşının telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:51
Kazankaya Kanyonu'nda ilginç anlar

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde yaşayan Coşkun Uzun, doğada vakit geçirmek amacıyla arkadaşlarıyla gittiği Kazankaya Kanyonu'nda yanına gelen bir dağ keçisini elleriyle besledi.

Yanına atıştırmalıklar alan Uzun, kendisine yaklaşan dağ keçisine yanında getirdiği yiyecekleri verdi. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Coşkun Uzun yaşananları şöyle anlattı: "Köyümüz doğal güzellikleri ve turistik alanlarıyla bilinir. Kanyona arkadaşlarımla oturmak için gitmiştik. Karşıma aniden keçi çıktı. Şaşırdım. Televizyonda görüyordum. Fındık, cips verdim, elimle besledim. Yavrusu biraz yabaniydi, kaçtı. Anne keçi üzerime tırmanmaya başladı. Ağzıma cips alıp verdim, gitmemeye başladı. Keçiye ‘Kızım’ diye hitap ettim. Arkadaşım videomu çekmiş. Değişik bir ambiyans oluştu."

Olay, bölgenin doğal dokusuyla ilgili dikkat çekici bir görüntü olarak kayda geçti.

