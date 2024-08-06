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Yozgat'ta Düğünde Havaya Ateş Açan Üç Şüpheliye Hukuki Süreç Başlatıldı

Yozgat'ta düğün sırasında tabancayla havaya ateş eden üç kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:35
Yozgat'ta Düğünde Havaya Ateş Açan Üç Şüpheliye Hukuki Süreç Başlatıldı

Yozgat'ta Düğün Ortamında Silah Kullanımı

Yozgat'taki bir düğün etkinliğinde, tabancayla havaya ateş açan üç kişi için hukuki süreç başlatıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve güvenlik ihlalleri konusundaki önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Gelişimi

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleşen düğün sırasında, jandarma ekipleri havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Anında olay yerine intikal eden jandarma, B.Ö., A.K. ve A.K.'yi silahla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikisi kuru sıkı olmak üzere toplamda üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlere başlanırken, bu tür olayların önlenmesi amacıyla jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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