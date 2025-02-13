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Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

Yozgat'ta buzlanma riski ve yoğun sis nedeniyle eğitim yarın durduruldu. Valilikten resmi açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:38
Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi: Hava Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil Edildi

Yozgat'ta Eğitime Ara Verildi

Yozgat'ta, buzlanma riski ve yoğun sis nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler ışığında, hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtildi.

Hava Koşulları ve Eğitimde Durum

Açıklamada, yarın il genelinde kar yağışının durmasına rağmen düşük hava sıcaklıklarının buzlanma riskini artıracağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkili olacağı ifade edildi. Bu nedenle, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

İdari İzin Düzenlemeleri

Yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluş çalışanları arasında hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek rahatsızlıkları olanlar ile kanser hastalarının 14 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık kurumları ve acil durum görevlerinde bulunan jandarma, emniyet ve AFAD gibi kuruluşların, idari izin düzenlemelerini kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlayacağı vurgulandı.

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