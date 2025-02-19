Yozgat'ta Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

Yozgat Kent Merkezinde Eğitime Ara Verildi

Yozgat kent merkezinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak, kentte don ve buzlanma riski arttığının altı çizildi.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları ile kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerin bu tarihte eğitime ara vereceği belirtildi. Özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri bu kapsamın dışında kalacak.

İdari İzin Uygulamaları

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan, ilçelerdeki hava durumu ve koşullara göre ayrı kararların alınacağı vurgulandı.