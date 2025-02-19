Yozgat'ta Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Ekipler yoğun şekilde temizlik çalışmaları yapıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:01
Yozgat'ta Etkili Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yozgat'ta, son günlerde etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde daha da şiddetlendi. Bu durum, kent merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçların beyaz bir örtüyle kaplanmasına yol açtı.

Yol Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme ve temizleme çalışmaları yaparak trafiğin aksamaması için mücadele etti. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Ayrıca, esnaflar da dükkanlarının önündeki kar birikintilerini temizledi.

Vatandaşlardan İyimser Yorumlar

Vatandaşlardan Hicret Yıldırım, kar yağışının rahmet ve bereket olduğunu ifade ederek, yağışların barajlara iyi gelmesi umudunu dile getirdi. Bu olumlu yaklaşım, Yozgat halkının kar yağışına olan memnuniyetini gözler önüne serdi.

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