Yozgat'ta Feci Kaza: 3 Can Kaybı, 3 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil Kazası

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

H.B. (31) yönetimindeki 38 KP 364 plakalı otomobil, Boğazlıyan-Devecipınar köyü yolunda, M.K. (51) yönlendirmesindeki 07 AFA 068 plakalı araçla çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etti. Sağlık ekipleri, sürücü H.B. ile yanındaki F.B. (24)'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralıların Durumu

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer sürücü ve 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak İ.K. (70) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.