Yozgat'ta FETÖ'ye Ait Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Ele Geçirildi
Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E. yakalandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyon Sonrası Hükümlü Cezaevine Gönderildi
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, FETÖ üyeliğinden yakalanan A.E., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Emniyet güçleri, benzer durumdaki diğer firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.