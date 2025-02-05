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Yozgat'ta FETÖ'ye Ait Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:37
Yozgat'ta FETÖ'ye Ait Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.E. yakalandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Sonrası Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, FETÖ üyeliğinden yakalanan A.E., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet güçleri, benzer durumdaki diğer firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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