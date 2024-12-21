Yozgat'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Yozgat'ta, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü Ö.E. yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş ceza bulunan Ö.E.'nin Yerköy ilçesinde olduğu bilgisini edindi.
Operasyon Başarılı Geçti
Düzenlenen operasyonda, Ö.E. bir otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.