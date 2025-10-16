Yozgat'ta firari hükümlü E.Ü. yakalandı — 13 yıl 11 ay 15 gün hapis

JASAT ekipleri, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 gün önce cezaevinden kaçan E.Ü'yü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:41
JASAT operasyonuyla 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş ceza uygulandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yattığı Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 gün önce kaçan E.Ü.'yü düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Yakalanan E.Ü., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

