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Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Yozgat'ta 5 yıl 7 ay cezası bulunan 2 firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:26
Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Yozgat'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta, kasten yaralama suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan iki firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), kent merkezinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş ceza bulunan O.C. ve E.Ü.'yü tespit etti.

Yakalama ve Sonrası

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu olay, jandarmanın suç ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Sonuç: Yozgat'ta adaletin yerini bulması için yapılan bu operasyonda, 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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