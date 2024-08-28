Yozgat'ta Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Yozgat İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Yozgat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 2 saatlik süre zarfında bölgedeki yerel hava koşullarında kuvvetli yağışlar yaşanabilir.

Beklenen Olumsuz Hava Koşulları

Gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra ani sel, su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, keskin rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi durumların da yaşanması olası. Bu nedenle, bölge sakinlerinin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önerilmektedir.