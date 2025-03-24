Yozgat'ta İnsansız Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Yozgat'ta İnsansız Kazı Şoku

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli, il jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler

Olayın detaylarına göre, jandarma ekipleri, bölgedeki izinsiz kazı faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler, S.D. ve Y.Ç. isimli şahısları kazı yaparken yakalayarak suçüstü işleminde bulundu.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, metal arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda, tarihi eser niteliğinde 32 sikke ve 10 obje bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemleri devam ederken, bu olay, izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesi adına alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan 2 şüphelinin evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 sikke ve 10 obje ele geçirildi.