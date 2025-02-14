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Yozgat'ta Jandarmadan Down Sendromlu Suna'ya Doğum Günü Sürprizi

Yozgat'ta jandarma ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü özel bir sürprizle kutladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:55
Yozgat'ta Jandarmadan Down Sendromlu Suna'ya Doğum Günü Sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, özel bir etkinlikle down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Şefaatli ilçesinde bulunan Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki Suna, bu özel günde jandarma personeliyle birlikte olmayı arzuladı.

Talebini dikkate alan jandarma ekipleri, Suna'yı evinde ziyaret etti ve ardından Yıldırım ailesini İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Burada, jandarma temalı doğum günü pastasını kesen Suna, ailesi ve jandarma personeliyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Suna'nın doğum gününde çekilen hatıra fotoğrafları, bu duygusal anları ölümsüzleştirdi ve katılan herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı.

Jandarmanın bu jesti, toplumda dayanışma ve yardımlaşma örneği olarak büyük takdir topladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

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