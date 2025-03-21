Yozgat'ta Jandarmadan Down Sendromlu Suna'ya Sürpriz Ziyaret

Yozgat'ta jandarma ekipleri, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Suna Yıldırım'ı ziyaret ederek ona mutluluk verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:51
Yozgat'ta Jandarmadan Down Sendromlu Suna'ya Sürpriz Ziyaret

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü çerçevesinde sürpriz bir ziyarette bulunarak down sendromlu Suna Yıldırım'a moral verdi.

Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki Yıldırım, jandarma ekipleriyle bir araya gelerek keyif dolu anlar yaşadı. Ekipler, Suna'ya çeşitli hediyeler takdim ederken, genç kızla bir süre sohbet ederek onu mutlu etmeye çalıştılar.

Jandarma aracına bindirilen Suna, ekiplerle birlikte köyde mini bir gezinti yaptı. Bu sırada jandarma personeliyle keyifli sohbetler eden Suna, onlara hediye sunarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Suna'nın babası Necdet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının askerlere ve polislere olan sevgisini dile getirdi. Ziyaretten dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden Yıldırım, "Türk bayrağına ve üniformaya duyduğu sevgiden dolayı onlara büyük ilgi besliyor. Bugün bizleri ziyaret ederek kızımı mutlu ettiler, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Kamil Yılmaz ise Suna'nın güvenlik güçlerine olan sevgisini bildiklerini ve onu sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Bugün dolayısıyla kendisini yeniden görmek ve mutlu etmek istedik." dedi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu Suna Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında...

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında down sendromlu Suna Yıldırım'ı ziyaret etti.

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